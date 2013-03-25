Форма поиска по сайту

25 марта 2013, 15:35

Общество

Несколько семей не могут выехать с занесенных снегом дач в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько семей вторые сутки не могут выехать из занесенного снегом дачного товарищества в Подмосковье. Как рассказала читательница М24.ru Ольга, ее родственники не могут уехать с дачи в СНТ Анино в Рузском районе с утра 24 марта – все дороги замело, и машины проехать по ним не могут.

В дачном поселке в снежном плену с ними оказались дети и беременная женщина. У людей нет возможности добраться до ближайшей трассы и вызвать подмогу, а трактор, который есть в соседней деревне, доехать до них не смог. Они уже связались с службами МЧС Московской области и столицы, а также с местными чиновниками.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС, в настоящее время расчищены основные дороги деревни Анино, с администрацией поселения решается вопрос о расчистке боковых проездов.

дачное товарищество снегопады дачники новости читателей чп московский папарацци

