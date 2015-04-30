МТС подготовила сети в Москве и Подмосковье к дачному сезону и летним каникулам

Компания МТС закончила масштабные работы по расширению сети в московском регионе. Это позволит повысить скорость мобильного интернета в сетях LTE и 3G и улучшить качество голосовых вызовов в преддверии майских праздников и начала дачного сезона.

В первую очередь МТС провела работы по улучшению качества связи в местах повышенной концентрации трафика - в аэропортах, железнодорожных вокзалах и основных транспортно-пересадочных узлах, на кольцевых магистралях и автодорогах, а также на территории дачных поселков и баз отдыха. На текущий момент быстрый интернет 3G и 4G МТС работает на 99% протяженности дорог и железнодорожных магистралей в Московской области, при этом больше 40% базовых станций дополнительно модернизированы для работы в сети 4G.

Высокоскоростная сеть четвертого поколения МТС к началу мая работает в 1 100 населенных пунктах Московской области. Оператор увеличил на треть количество базовых станций LTE и 3G на территории коттеджных поселков и крупных дачных поселений в Домодедовском, Красногорском, Химкинском, Истринском, Пушкинском, Одинцовском, Королевском, Мытищинском и Щелковском районах.

МТС увеличила покрытие и удвоила емкость сети четвертого поколения на восьми столичных вокзалах - Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Савеловском и Ярославском. Запуск нового диапазона LTE-1800, использующегося для сетей связи по всему миру, увеличил зону распространения высокоскоростного интернета и открыл сети четвертого поколения для сотен моделей устройств, например, для iPhone 5.

МТС улучшила качество связи в районе аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково: запуск новых базовых станций и модернизация имеющегося оборудования позволили на 60% расширить емкость сети и на треть повысить скорость передачи данных, в том числе, внутри зданий аэропортов.

Параллельно с развитием сетей МТС повышает доступность устройств: 25 апреля компания снизила цены в салонах и интернет-магазине на все категории смартфонов, планшетов и роутеров.

"Обновленные сети с быстрым интернетом и доступные гаджеты в наших салонах - это реальная возможность отправиться на отдых с новейшими устройствами, позволяющими смотреть мобильное телевидение, слушать онлайн-радиостанции, общаться в социальных сетях и загружать гигабайты фотографий", - объяснил директор МТС в Московском регионе Кирилл Дмитриев.