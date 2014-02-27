Власти Подмосковья приступили к созданию "Реестра дачников"

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти начали проводить учет садовых некоммерческих товариществ и создавать "Реестр дачников", чтобы выяснить, сколько действующих СНТ находится в регионе, какие есть проблемы в содержании территорий и обеспечении инженерными коммуникациями.

В процессе формирования реестра будет собрана информация о количестве садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, состоящих на учете в управлении ФНС России по Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что создавая реестр дачников, власти ставят перед собой несколько задач.

Первая из них - это понять проблемы, связанные с благоустройством территорий садовых некоммерческих товариществ, обеспечением их необходимой инженерной инфраструктурой, проведением кадастрового учета земельных участков граждан и земельных участков, занятых местами общего пользования, организацией планировки территорий в целом.

Вторая задача - выявить неиспользуемые земли как на территориях действующих некоммерческих объединений, так и там, где объединения не были созданы, но земли по существу остались зарезервированными.



Это будет сделано для последующего распределения этих участков между очередниками, говорится в сообщении.

Затем должны быть разработаны формы поддержки дачников, предусмотренные законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Кроме того, в региональном и местных бюджетах будут запланированы средства на инженерное обеспечение территорий, землеустройство и их организацию.