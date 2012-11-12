Столичные садоводы закрывают дачный сезон

Как правильно закрывать дачный сезон

В Москву пришли заморозки и столичные садоводы готовятся к закрытию дачного сезона.

В связи с затянувшимся периодом тепла у некоторых дачников второй раз зацвела клубника. В этом случае необходимо оторвать цветочки, чтобы летом был урожай. Кто не посадил чеснок в середине октября, вполне может сделать это сейчас. Кроме того, стоит покрасить плодовые деревья, чтобы уберечь их кору от перепадов температуры. При чем, по словам дачников, лучше красить деревья именно осенью, так как весной кора должна "расти" и "дышать".