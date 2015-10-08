Нормативы Москвы: допустимый уровень шума в квартире и на улице

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

Шум в жилых помещениях и на улице часто нервирует и раздражает окружающих, особенно, если в квартире спит маленький ребенок, а за стеной начинают громко сверлить или вы решили отдохнуть после тяжелой трудовой недели, а за окнами гремит фейерверк.

Первая мысль, которая приходит в голову, – позвонить в полицию. Но прежде чем набирать номер участкового, мы предлагаем ознакомиться с нормативами по допустимому шуму в жилых помещениях.

Начнем с того, что с 23.00 до 7.00, согласно так называемому закону о тишине, в Москве запрещается использование пиротехники, крик, свист, пение, громкая музыка, звуки автомобильной сигнализации, строительные и ремонтные работы, а также любые другие действия, нарушающие тишину.

В остальное время максимально допустимый уровень шума на территории возле дома не должен превышать 70 децибел в дневное время и 60 децибел (дБ) в вечернее.

В квартире уровень шума не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ вечером.

Для сравнения:

– тихий шелест листьев – 10 дБ;

– обычная речь человека – 40 дБ;

– легковой автомобиль – 55 дБ;

– громкие разговоры – 70 дБ;

– громкий крик – 85 дБ;

– перфоратор – 95 дБ;

– раскаты грома – 100 дБ;

– отбойный молоток – 120 дБ;

– самолет на старте – 130 дБ.



Главными источниками шума вне помещения считаются самолеты, стройки, поезда и автомобили.

Звук пролетающего самолета не должен превышать 140 дБ, мотоцикла или поезда – 90 дБ.

Шум ремонтных работ на стройке не должен быть больше 100 дБ.

Норма шума уличного движения до 80 дБ, а звук автомобильного гудка не должен быть больше 120 дБ.

Ответственность за нарушения закона Москвы о тишине не распространяется на:

– действия, связанные с предотвращением правонарушений;

– действия, связанные с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением неотложных работ, обеспечивающих безопасность граждан;

– действия, связанные с религиозными культами;

– действия, на которые установлена ответственность федеральным законодательством.

Штрафы за нарушения закона о тишине:

1000 – 2000 рублей – для граждан;

4000 – 8000 рублей – для должностных лиц;

40000 – 80000 рублей – для юридических лиц.