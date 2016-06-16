Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня 2016, 16:36

Культура

Фестиваль цветов превратит "Музеон" в благоухающий оазис

Фото предоставлено пресс-службой

C 1 по 10 июля в парке искусств "Музеон" пройдет V Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, сообщают организаторы праздника. На несколько дней территория парка на Крымском Валу превратится в цветущий оазис.

Эксперты ландшафтной индустрии, дизайнеры и флористы из России, Великобритании, Голландии, Франции, Италии проведут семинары и мастер-классы для всех желающих. на них специалисты расскажут, как превратить в райский сад загородный участок и балкон в городской квартире.

Одним из центральных садов фестиваля станет сад Imperial Garden: Revive российского дизайнера Татьяны Гольцовой. В мае проект получил серебряную медаль на Chelsea Flower Show, проходящем в Лондоне.
Также гостей ждут встречи со звездами кино и телевидения, вместе они создадут мини-сады. Каждый вечер в кинотеатре под открытым небом будут показывать фильмы для семейного просмотра.

День семьи, любви и верности в "Музеоне" пройдет под знаком любимой всеми простой ромашки. А городские ландшафтные дизайнеры из Белгорода, Ростова, Воронежа, города Заречный и других городов России поделятся своими разработками в ландшафтном дизайне наряду с ведущими европейскими специалистами.

Место: парк искусств "Музеон"

Время: 1 – 10 июля

Ссылки по теме


цветы растения Moscow Flower Show фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика