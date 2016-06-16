Фестиваль цветов превратит "Музеон" в благоухающий оазис

Фото предоставлено пресс-службой

C 1 по 10 июля в парке искусств "Музеон" пройдет V Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, сообщают организаторы праздника. На несколько дней территория парка на Крымском Валу превратится в цветущий оазис.

Эксперты ландшафтной индустрии, дизайнеры и флористы из России, Великобритании, Голландии, Франции, Италии проведут семинары и мастер-классы для всех желающих. на них специалисты расскажут, как превратить в райский сад загородный участок и балкон в городской квартире.

Одним из центральных садов фестиваля станет сад Imperial Garden: Revive российского дизайнера Татьяны Гольцовой. В мае проект получил серебряную медаль на Chelsea Flower Show, проходящем в Лондоне.

Также гостей ждут встречи со звездами кино и телевидения, вместе они создадут мини-сады. Каждый вечер в кинотеатре под открытым небом будут показывать фильмы для семейного просмотра.

День семьи, любви и верности в "Музеоне" пройдет под знаком любимой всеми простой ромашки. А городские ландшафтные дизайнеры из Белгорода, Ростова, Воронежа, города Заречный и других городов России поделятся своими разработками в ландшафтном дизайне наряду с ведущими европейскими специалистами.