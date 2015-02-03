Букет цветов на 14 февраля: как произвести впечатление

14 февраля каждый мужчина, сколько бы ему ни было лет, считает своим долгом подарить любимой букет. В основном это классические букеты – красивые, но, увы, очень похожие друг на друга. Поэтому особенно ценным и приятным подарком становится такой букет на 14 февраля, которого нет больше ни у кого: ни у подруги, ни у встречных на улице, ни у пары за соседним столиком в ресторане.

Произвести на любимую сногсшибательное впечатление, выбрав ей необыкновенный букет, помогут советы флористов из салона obradoval.ru. Они собаку съели на необычных цветочных подарках и знают, чем удивить в этом феврале.

Подарите букет нестандартного размера

Есть возможность подарить миллион алых роз? Дарите. Нет? Найдите другой способ заинтриговать и порадовать – небольшой, но изящный и элегантный букет. Пусть вместо размера говорят интересные дизайнерские идеи и безупречное исполнение!

Порадуйте весенним настроением

Пожалуй, самые приятные цветы на 14 февраля – весенние. Они напомнят любимой не только о ваших чувствах, но и о том, что через две недели март!

Если у вас нет времени искать и выбирать букет, купите тюльпаны. Они ассоциируются с весной, и их можно найти даже в придорожных цветочных киосках. Правда, ваш адресат тоже наверняка знает, что в наши дни тюльпанов в феврале как травы летом...

Но есть идея лучше. К февралю во флористические салоны средней ценовой категории уже завозят ландыши и сирень. Эти цветы на День святого Валентина будут стократ лучше. Ландыши – нежнейшие, хрупкие и такие трогательные! А сирень… Знаете, если в середине ледяного февраля вы подарите любимой букет с ароматом сумасшедших, сладких майских ночей – это будет сильнее, чем достать с неба луну. И романтичнее.

Вручите свое сердце

Подарите любимой оригинальную цветочную валентинку! В этом году у флористов можно найти интересные букеты, в проекции имеющие форму сердца; собранные на пиафлоре композиции – сердца из живых цветов и спелых ягод, волшебные деревца из живых цветов с "кроной" в форме сердца.



Дарите розы по-новому

С одной стороны, роза – королева цветочного мира. С другой – 14 февраля повсюду одинаковые букеты страстно-красных роз и их прелесть как-то теряется… Поэтому рекомендуем заказать особенные букеты на день влюбленных, составленные из французских душистых роз. Их аромат напоминает аромат элитного парфюма, а вид безукоризненно элегантен. Такие розы нельзя привозить издалека – потеряют запах. Поэтому их выращивают в особых оранжереях под Москвой. Ежедневно срезают очень небольшое число роз, так что вы дарите настоящий эксклюзив.

Букеты можно собрать и из пионовидных роз Дэвида Остина. Эти розы, выведенные в XX веке британцем Дэвидом Остином, – легенда в мире флористики. Элегантные, как садовые розы, и пышные, махровые, как пионы, они завораживают взгляд. Сейчас, в 2000-х, по ним сходит с ума вся Европа. А вот по нашу сторону границы они пока еще в новинку.

Две рекомендации напоследок

Опыт показал, что из года в год влюбленные совершают 14 февраля две классических ошибки. Пожалуйста, не следуйте их примеру! Лучше последуйте нашим рекомендациям.

Итак. Выбирая подарок на День влюбленных, забудьте об утилитарности. Выберите что-то, что напоминает вам друг о друге и приносит удовольствие. Например, отличным презентом стал бы плеер с музыкой группы, на концерте которой вы когда-то познакомились. А вот какой-нибудь блендер лучше не дарить.

А тех, кто по каким-то причинам не может лично вручить букет своим любимым, всегда выручит доставка цветов по Москве. Только помните, что 14 февраля курьерам заказывают букеты цветов на дом в семь-восемь раз чаще, чем в обычные дни, а их ресурсы не бесконечны. Так что постарайтесь, пожалуйста, разместить свой заказ заранее.