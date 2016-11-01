Две редких орхидеи покажут посетителям "Аптекарского огорода"

Фото: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Сразу две очень редких орхидеи представят в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетителям покажут Россиоглоссум большой или Орхидею-клоун (Rossioglossum grande), а также гибридную Ангрекум Лемфорд "Белая красавица" или Орхидею-комету (Angraecum Lemforde 'White Beauty'), сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

Увидеть растения можно в одной из стеклянных витрин с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее и получить детальную информацию на экскурсиях "Краски осени" в выходные дни.

Орхидея-клоун произрастает в тропических дождевых лесах Мексики, Белиза и Гватемалы на высоте от 1400 до 2700 метров. На соцветии образуется от двух до восьми 15-сантиметровых цветков тигрового окраса.

Орхидея-камета – гибрид Ангрекума полуторафутового или Звезды Дарвина, и Ангрекума Магдалены. Начиная с вечера, крупные белые цветки источают мощный сладкий аромат, напоминающий мускатный орех с нотками жасмина и сандалового дерева. По форме цветок похож на звезду или комету. Он ярко-белого цвета и в темноте отражает свет. Опылителям это помогает находить цветок.

В Ботаническом саду МГУ собрана вторая по величине коллекция орхидей в России – более 830 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Среди тропических и субтропических преобладают виды американского и индокитайского происхождения.