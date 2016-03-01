Москвичи проголосовали за многолетние цветы в городских клумбах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Активные граждане" поддержали замену однолетних цветов в городских клумбах многолетниками. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Активный гражданин".

В голосовании приняли участие 211 259 человек. Примерно три четверти участников (75,82 процента) положительно восприняли идею увеличить число многолетних цветов там, где это возможно. За сохранение существующего оформления города с преобладанием однолетников проголосовали 9,2 процента респондентов.

Сейчас большую часть клумб в городе украшают однолетние цветы, которые приходится менять минимум два раза в год – весной и осенью. Многолетним растениям требуется немного больше ухода, но они цветут несколько сезонов подряд.

Ранее m24.ru сообщало, что этой весной центр Москвы и некоторые развязки на МКАД украсят тюльпанами. Планируется высадить более 4 миллионов этих цветов. Причем они будут разных цветов: желтые, фиолетовые, красные, оранжевые и белые.

Приоритет в озеленении отдадут неприхотливым растениям: шалфею и лаванде. Раньше наиболее распространенным цветком в столице были анютины глазки. В этом году однолетние цветы на клумбах заменят на многолетние, более дешевые, а однолетние останутся лишь в знаковых местах столицы. Всего на программу озеленения из бюджета выделят около миллиарда рублей.