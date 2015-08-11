В "Аптекарском огороде" скоро зацветет редкий кактус

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в ночь на 12 августа зацветет редкий кактус. Он носит название эпифиллум и известен тем, что вид растения невозможно определить до начала цветения, сообщает пресс-служба сада.

Огромные белые и душистые ночные цветки раскроются на пару часов и больше в этом году цвести не будут. В этом году образовалось 17 бутонов – рекордное количество.

"Два года назад мы получили из Ботанического сада БИН РАН в Санкт-Петербурге черенок популярного эпифитного кактуса. Он разросся в куст и начал цвести. Он относится к той группе видов эпифиллумов, у которых невероятно длинная трубка цветка в 20 сантиметров", – рассказал куратор коллекции суккулентов Дмитрий Семенов.

По его словам, цветки редкого растения – огромные, белые и душистые, чтобы привлекать опылителей. Однако растение может прибегать и к самоопылению, если уловки не срабатывают.

Стоит отметить, что эпифиллум является еще и очень прихотливым растением, поэтому его достаточно трудно выращивать в оранжереях.