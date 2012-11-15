Эдгард Запашный стал гендиректором цирка на проспекте Вернадского

Эдгард Запашный стал новым генеральным директором цирка на Вернадского

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный стал новым генеральным директором Большого московского государственного цирка (БГМЦ) на проспекте Вернадского.

Запашный был избран на эту должность в результате конкурса, прошедшего в Министерстве культуры РФ.

Напомним, конкурс проходил в два этапа: 14 ноября соискатели прошли тестирование, а 15 ноября представили свои программы развития цирка комиссии, состоящей из представителей министерства и цирковых деятелей.

Соперниками Запашного были бывший директор Кемеровского цирка Сергей Шабанов и бывший директор цирка Никулина Виталий Булыгин.

Народный артист России Эдгард Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте. Он является представителем цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Эдгард и его брат Аскольд известны, прежде всего, как дрессировщики тигров и львов, но работают и в других цирковых жанрах.

Эдгард возглавляет один из самых успешных российских цирковых коллективов - "Цирк братьев Запашных". На счету труппы - пять цирковых шоу, которые проходили на Малой спортивной арене СК "Лужники". При этом ни на одну из дорогих программ не были затрачены государственные средства - все шоу создавались на деньги, заработанные коллективом.

Эдгард Запашный - руководитель рабочей группы Общественного совета Минкультуры РФ по развитию циркового искусства.

Цирк на проспекте Вернадского был построен в 1971 году. Это самый большой цирк в России, он оснащен пятью манежами.