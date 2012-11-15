Эдгард Запашный стал гендиректором цирка на проспекте Вернадского

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный стал новым генеральным директором Большого московского государственного цирка (БГМЦ) на проспекте Вернадского.
Запашный был избран на эту должность в результате конкурса, прошедшего в Министерстве культуры РФ.
Напомним, конкурс проходил в два этапа: 14 ноября соискатели прошли тестирование, а 15 ноября представили свои программы развития цирка комиссии, состоящей из представителей министерства и цирковых деятелей.
Соперниками Запашного были бывший директор Кемеровского цирка Сергей Шабанов и бывший директор цирка Никулина Виталий Булыгин.
Народный артист России Эдгард Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте. Он является представителем цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Эдгард и его брат Аскольд известны, прежде всего, как дрессировщики тигров и львов, но работают и в других цирковых жанрах.
Эдгард возглавляет один из самых успешных российских цирковых коллективов - "Цирк братьев Запашных". На счету труппы - пять цирковых шоу, которые проходили на Малой спортивной арене СК "Лужники". При этом ни на одну из дорогих программ не были затрачены государственные средства - все шоу создавались на деньги, заработанные коллективом.
Эдгард Запашный - руководитель рабочей группы Общественного совета Минкультуры РФ по развитию циркового искусства.
Цирк на проспекте Вернадского был построен в 1971 году. Это самый большой цирк в России, он оснащен пятью манежами.