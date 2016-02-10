Движение на Боровском шоссе восстановлено после ЧП со светофором

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Движение на Боровском шоссе, которое было прервано из-за упавшего светофора, восстановили, сообщает Агентство "Москва".

"Специалисты убрали светофор с дороги, движение запущено", – заявил представитель "Центра организации дорожного движения".

Ранее m24.ru сообщало, что движение в сторону области на Боровском шоссе было частично перекрыто из-за падения светофора.

Движение было сильно затруднено начиная с дома номер 20. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

Образовавшийся затор задерживал и городской транспорт. От графиков отстают автобусы маршрутов №№ 166, 729, 779, 810, 814, 830, 881 и 902.