Пожарные спасли шестимесячного ребенка из огня на севере столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спасатели вытащили шестимесячного ребенка из горящей квартиры жилого дома на севере столицы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание началось в жилых помещениях по адресу Ленинградский проспект, дом 75 корпус 1. Загорелась пластиковая посуда на плите на площади 0,5 квадратных метров.

Пожарных вызвали соседи. Прибыв на место происшествия, спасатели вскрыли дверь, дома никого не было, кроме полугодовалого ребенка.

Спасенный младенец передан сотрудникам полиции.