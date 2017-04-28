Жителей иркутского села эвакуируют из-за пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели эвакуируют жителей села Бубновка в Иркутской области, где горят частные жилые дома, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Природный пожал перекинулся уже на 15 домов, и возгорание локализовать пока не удается. Всего в этом населенном пункте находятся 193 жилых дома. Людей эвакуируют по реке на судне на воздушной подушке.

В связи с осложнением пожарной обстановки на территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне пожар охватил 14 домов в деревне Белогорка Манского района Красноярского края. Пожары предположительно возникли из-за поджогов травы.

Возгорания также зафиксировали в поселках Березовка и Александровка Шарыповского района и поселке Большие Ключи Рыбинского района. В регионе ввели план "Тайфун", направленный на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан.

