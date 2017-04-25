Административное дело завели после попадания нескольких тонн сока в реку Дон

Фото: телеканал "Москва 24"

Росприроднадзор возбудил административное дело после того, как из-за обрушения кровли на заводе в городе Лебедянь Липецкой области в реку Дон вылилось несколько тонн сока, сообщает пресс-служба территориального управления ведомства.

Дело возбуждено в отношении юридического лица по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение". Компании, которой принадлежит завод, грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Инцидент произошел утром во вторник, 25 апреля. На складе в Лебедяни вспыхнул пожар, в результате которого и случилось обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.

В результате ЧП травмы получили два человека. Кроме того, разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекал в реку Дон.