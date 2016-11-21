Электричество дали в 120 домах Дмитровского района

Электричество по резервной схеме дали в 21 населенный пункт Дмитровского района, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Московской области.

Энергоснабжение подключено к 120 жилым домам, в которых проживают 258 человек. Для этого задействовали 46 дизельных электростанций, в запасе находится еще 111.

Кроме того, установлено 94 опоры линий электропередач (ЛЭП) и подключено 18 трансформаторных подстанций. Специалисты продолжают спиливать обледеневшие деревья, их число почти достигло 15 тысяч, под ЛЭП уже расчищено 32 километра площадей.

В восстановительных работах участвуют 70 аварийных бригад – это 388 человек и 112 единиц техники, также от МЧС задействованы 27 человек и две машины.