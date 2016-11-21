Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2016, 12:38

Происшествия

Электричество дали в 120 домах Дмитровского района

Электричество по резервной схеме дали в 21 населенный пункт Дмитровского района, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Московской области.

Энергоснабжение подключено к 120 жилым домам, в которых проживают 258 человек. Для этого задействовали 46 дизельных электростанций, в запасе находится еще 111.

Кроме того, установлено 94 опоры линий электропередач (ЛЭП) и подключено 18 трансформаторных подстанций. Специалисты продолжают спиливать обледеневшие деревья, их число почти достигло 15 тысяч, под ЛЭП уже расчищено 32 километра площадей.

В восстановительных работах участвуют 70 аварийных бригад – это 388 человек и 112 единиц техники, также от МЧС задействованы 27 человек и две машины.

Из-за сильных осадков на прошлой неделе было нарушено энергосбережение в западном и северном районах Подмосковья. Ледяной дождь затронул территорию более 10 тысяч километров. Обледеневшие деревья падали на линии электропередач и повторно обрывали сети.

В Дмитровском районе ситуация была наиболее напряженная. Там без света и воды остались более 300 домов. Часть из них уже подключили в энергоснабжению, но работы все еще продолжаются.

чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика