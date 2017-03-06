Пожар в ангарах с лакокрасочными изделиями в подмосковном Щелкове ликвидирован

Пожар, который произошел 6 марта в складских помещениях промышленной зоны в подмосковном Щелкове, ликвидирован, сообщает ТАСС.
Как уточнили в в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, в 09:05 сотрудники службы ликвидировали открытое горение в двух ангарах в доме 2/54 по Заводской улице в подмосковном Щелкове. Сведений о пострадавших не поступало.
В настоящее время специалисты осуществляют проливку места пожара и разбор конструкций ангаров.
Первый ангар размером 20 на 50 метров использовался для хранения лакокрасочных материалов и бытовой химии, а второй – размером 20 на 100 метров – для хранения и изготовления пестицидов на основе легковоспламеняющихся жидкостей. За короткое время огонь, вспыхнувший в одном ангаре, успел перекинуться на рядом стоящий металлический ангар.