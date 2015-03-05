Пьяный водитель выстрелил в себя из ракетницы при проверке документов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Одинцовском районе Подмосковья пьяный водитель выстрелил в себя после просьбы предъявить документы. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

"Вечером 5 марта полицейские остановили в Одинцовском районе автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Во время проверки документов мужчина неожиданно достал ракетницу и выстрелил себе в живот", – пояснил дежурный офицер.

Оперативники оказали водителю первую помощь, затем его доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют мотивы поступка.

Напомним, в начале марта на юго-западе Москвы водитель такси зарезал гражданина Австралии. При попытке задержания таксист попытался скрыться с места происшествия, но спустя пять минут был задержан правоохранителями. Его пассажира с колото-резаными ранениями грудной клетки и бедра отправили на машине скорой помощи, но спустя 15 минут мужчина скончался.

Ранее в центре города был задержан мужчина, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ударил сотрудника полиции. Пострадавший полицейский с ушибом мягких тканей лица и ссадиной левой кисти обратился в медицинское учреждение. После оказания помощи он продолжил службу.

В феврале на Рязанском проспекте водитель автомобиля Cadillac протаранил полицейский автобус. Водитель Cadillac, перестраиваясь из крайней полосы, столкнулся со следовавшим в попутном направлении служебным автобусом ПАЗ.

В результате аварии никто не пострадал. Водитель иномарки скрылся с места происшествия, полицейский автобус получил механические повреждения.