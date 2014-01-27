"Осталась одна Таня": война глазами детей

Таблички на стенах домов блокадного Ленинграда. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 70 лет назад была перевернута одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны – советские войска прорвали немецкое кольцо оцепления вокруг Ленинграда. Одним из символов блокады города на Неве стал дневник советской школьницы Тани Савичевой. О детских свидетельствах исторических событий и судьбе тех, кто их писал – в материале M24.ru.

Сейчас ведение дневников стало обычным делом. Их пишут тысячи банковских служащих, работников заводов, пиццерий, кафе и страховых компаний - словом, никого не удивишь. Свою роль в этом сыграл интернет и популярные нынче сервисы онлайн-блогов, где можно поделиться с миром своими переживаниями, рассказать веселую или трагичную историю или просто… вести уютный дневничок. Но иногда бумага не просто хранит мысли взрослых и детей, но и становится молчаливым свидетелем странных или страшных событий, которые изменили все человечество.

Всему миру известен дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, который она начала вести в блокадном городе. Собственно, это даже не дневник - 11-летняя девочка не вела ежедневных записей событий, которые происходили в осажденном фашистами городе, не делилась своими переживаниями с неизвестными ей читателями. Она просто писала о гибели своей семьи.

Дневник Тани Савичевой Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г.

Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г.

Это первая запись в дневнике Тани, всего таких коротких и страшных заметок в нем шесть. Больше ничего девочка не писала, да и зачем? В этих сухих и коротких записях – страшное слово "война".

Таня Савичева. Фото: ИТАР-ТАСС

Сначала Таня Савичева потеряла старшую сестру Евгению, которая работала на заводе. Ее подкосил голод и долгая дорога от работы до дома (чтобы попасть домой, Евгении нужно было пройти семь километров, что было не под силу ослабленному голодовкой организму). Когда хоронили Евгению, ее мать произнесла над могилой: "Вот мы хороним тебя, Женечка. Кто и как будет хоронить нас?".

Слова стали пророческими: за долгие 872 дня блокады Ленинграда Таня потеряла всех родственников, которые оставались вместе с ней в осажденном городе. А дневник вырос на пять коротких, но страшных записей.

Дневник Тани Савичевой Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. Лека умер 17 марта в 5 часутра. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. Мама — 13 мая в 730 утра 1942 года.



Итог дневника Таня подвела тремя последними записями.

Дневник Тани Савичевой Савичевы умерли. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.



Таню эвакуировали из города в детский дом Шатковского района Горьковской области (ныне – Нижегородская область). Однако спасти девочку не удалось – голод сделал свое дело. Ослабленный организм не смог противостоять болезням, и 1 июля 1944 года Таня Савичева скончалась от туберкулеза.

Дневник Тани Савичевой. Фото: ИТАР-ТАСС

Записи в осажденном Ленинграде вела не только Таня Савичева, но и ленинградская школьница Лена Мухина. Свой дневник она начала еще до войны, поначалу там были радостные сообщения о веселой жизни, девочка делилась с читателями ожиданиями от будущего лета, но с началом войны характер записей в дневнике изменился.

Дневник Лены Мухиной 8.II. Вчера утром умерла мама. Я осталась одна.

8.II. Вчера утром умерла мама. Я осталась одна.

Последняя запись в дневнике датирована 25 мая 1942 года.

Дневник Лены Мухиной Сегодня уже 25 мая. На днях я уеду. Сегодня идет первый эшелон. Киса сказала, что не исключена возможность, что я уеду завтра или послезавтра. Но я настолько уже ослабла, что мне все безразлично. Мозг мой уже ни на что не реагирует, я живу как в полусне. С каждым днем я слабею все больше и больше, остатки моих сил с каждым часом иссякают. Полное отсутствие энергии. Даже весть о скором отъезде не производит на меня никакого впечатления.

Сегодня уже 25 мая. На днях я уеду. Сегодня идет первый эшелон. Киса сказала, что не исключена возможность, что я уеду завтра или послезавтра. Но я настолько уже ослабла, что мне все безразлично. Мозг мой уже ни на что не реагирует, я живу как в полусне. С каждым днем я слабею все больше и больше, остатки моих сил с каждым часом иссякают. Полное отсутствие энергии. Даже весть о скором отъезде не производит на меня никакого впечатления.

Истощенную Лену эвакуировали в Горький. После окончания войны она вернулась в Ленинград.

В Европе наиболее известен дневник еврейской девочки Анны Франк, которая жила в Голландии. В отличие от Тани Савичевой, Франк довольно подробно рассказывала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время Второй мировой войны.

Дневник Анны Франк Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось - старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход.

Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось - старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход.

Анна начала вести дневник в возрасте 13 лет. Она не дожила до конца войны – 1 августа 1944 года фашисты арестовали всех, кто прятался в убежище, устроенном сотрудниками фирмы ее отца в Амстердаме. Девочка погибла в начале марта 1945 года. До капитуляции гитлеровской Германии оставалось всего два месяца…

Известен и дневник Этти Хиллесум – голландской девушки, которая погибла в концлагере Аушвиц в 1943 году. Ее записи были изданы после Второй мировой войны так же, как и дневник Анны Франк.

Последняя запись в дневнике Этти датирована октябрем 1942 года, когда ее и ее семью отправили в концлагерь.

Нашла свое отражение в дневниках и война в Чечне. Грустное повествование о буднях во время Чеченской кампании российских вооруженных сил вела школьница из Грозного Полина Жеребцова.

Дневник Полины Жеребцовой …Вчера вечером был ужасный обстрелище!

Ракеты и снаряды летели во двор.

Били минометы и пулеметы. Стены ходили ходуном.

У всех соседей вылетели остатки оконных стекол…

…Вчера вечером был ужасный обстрелище!Ракеты и снаряды летели во двор.Били минометы и пулеметы. Стены ходили ходуном.У всех соседей вылетели остатки оконных стекол…

В своем дневнике Полина рассказывала об ухудшении отношения к русским с началом войны в Грозном, о страшных налетах авиации федеральных войск на Грозный и положении мирных жителей в городе. Дневник начинается фразой, которая звучит как-то даже буднично: "Нас немножко бомбили сегодня". И в самом деле, для Полины ежедневные авианалеты стали совершенно рядовым событием за все время, пока шла война в Чечне.

Танки федеральных войск в Чечне. Фото: ИТАР-ТАСС

Детские свидетельства войн сохранились не только в форме дневников, но и в виде пронзительных историй. Например, история японской девочки Сасаки Садако. После атомной бомбардировки Хиросимы девочка, которая жила всего в полутора километрах от эпицентра взрыва, получила несовместимую с жизнью дозу радиации.

У нее развилась лейкемия, и 13-летняя Сасаки, узнав от своей подруги о том, что человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, сможет загадать желание, которое обязательно сбудется, приступила к их созданию.

Она не успела – скончалась от тяжелой болезни 25 октября 1955 года. До заветной тысячи Сасаки оставалось сделать всего 366 журавликов.

Василий Макагонов