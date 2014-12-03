Надо ли беспокоиться из-за скачков курса доллара и евро

Центробанк установил официальный курс валют на 4 декабря

Официальный курс доллара и евро обновили исторические максимумы. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков разбирается, с чем это связано и надо ли беспокоиться из-за резких колебаний курса валют.

"Ох, мы видели". "Нет! Червь, длиной 600 футов, спаси нас, Чёрный человек!" Я прибежал, вежливо попросил: "Пройдите!" А вы тут сидите, как…

© Люди в черном – 2

Не знаю как вам, а лично мне уже реально надоело открывать утром/днем/вечером ленту своих друзей в Facebook и видеть сплошные перепосты псевдоэкономических новостей с заголовками из серии "нефть упала уже почти до нуля, и на самом деле она не черная, а зеленая, а доллар так вообще стоит 100500 миллионов рублей, грядет зомби-апокалипсис, и вообще мы все умрем". Вот из-за такой бредятины и рождается паника, наши коллеги, родственники, враги бегут, и даже мы сами начинаем судорожно бегать по обменным пунктам, покупать доллары, а потом звонить друзьям-экономистам и спрашивать: "Братан, я же правильно поступил, да? Теперь что, положить вот эти свои 457 долларов (все, на что хватило) в ячейку банка, каждый месяц платить за нее и ждать, пока я заработаю на этом миллиарды и приду к успеху, да?" Не знаю как вам, а меня об этом спрашивают стандартно раза три в день. И если это спрашивает красивая девочка, то я стараюсь сосредоточить взгляд на ее декольте или ногах (ну, чтобы не нервничать) и спокойно пояснить, что и как. А вот если спрашивает "мальчик" или мужчина старше меня – рука непроизвольно ищет какой-нибудь тяжелый, увесистый предмет, ну чтобы помочь товарищу, дабы не мучился.

Не, я не шучу – для меня это на самом деле выглядит именно так. И я так иронизирую на этот счет не потому, что у меня есть заначка в миллион долларов где-нибудь в швейцарском банке, или потому, что я засланный проклятыми капиталиста из США шпион-либерал, а потому что это реально смешно. А сказать по правде, я вообще нахожусь в ситуации, когда на моей не вмещающей все мозги голове должно прибавляться по седому волоску в час, ибо по самые гланды нахожусь в ипотеке на строящееся жилье (обещаемое к 2016 году). Так что не надо думать, что меня этот кризис не волнует – наоборот, еще как! Просто я стараюсь не суетиться, потому что хлопотно это и пользы никакой. Следить за ситуацией нужно осторожно, и не отвлекаться на ненужную волатильность рынка.

Поймите одну простую вещь: американский доллар, евро, британский фунт, рубль и даже, прости господи, канадский доллар каждый день на валютных торгах "колбасит" – мама не горюй! Каждый день сейчас мы видим новости: рубль потерял 2-3-5-10 рублей против доллара, и сразу бежим покупать доллары, чтобы хотя бы еще рублик-два заработать, а потом на смартфоне читаем новости: резкое падение доллара на бирже – и понимаем: залет… Ребята, пожалуйста, перестаньте заниматься этой фигней!

День ото дня движение курса валют формируется десятками и сотнями факторов, на которые реагируют участники валютного рынка, а это, на секундочку, банки, инвестиционные компании, трейдеры и т.д. – люди и фирмы, с миллионами и миллиардами. Не считая Центрального банка. А новости и реакции могут быть самыми разными: нефть падает на доллар-два – и все дружно начинают "сливать" рубль. Но, скажем, стоит европейскому политику заявить: "А мы мерзнем, Россия, нефтью и газом спаси нас, грешных" – участники рынка тут же отыгрывают эту идею, начиная рубль покупать против доллара, ведь нефть обязательно вырастет после таких заявлений. Правда, через час становится ясно, что этот политик был душевнобольным и его слова – пустое место. И именно в этот момент ЦБ России решает провести интервенцию, чтобы наказать таких вот спекулянтов! Вы многие из этого поняли? А знаете почему – потому что вы не профессионалы валютного или фондового рынка, поэтому не нужно пытаться вот так его переиграть. Лучше просто следите за трендом.

Как это делать? Очень просто: поймите основное, движение, почувствуйте, откуда дует ветер и куда идет течение. Это и есть тренд на валютном рынке. Вот вам картинка для пояснения.

Есть такая мудрость: не играй против тренда. И она очень правильная. Чем вызван данный тренд? А вы новости читали? Мировые страны вводят против нас санкции, что вредит нашей экономике, нефть, наш главный продукт на экспорт, дешевеет, а конфликт вокруг Украины мешает притоку инвестиций. Простейшая формула того, почему все так не любят рубль.

Но идем далее и смотрим на вторую картинку – это колебания курса на более коротком промежутке.

Вы видите, что, несмотря на сильный тренд, доллар все же иногда откатывается (такие черные свечки). Это может быть коррекция – передышка перед дальнейшим движением вверх, а могут быть и действия ЦБ. Или нефть подорожала на доллар-два, и немного отыграли. Но дорогие мои, чтобы попытаться на этом сыграть, нужно постоянно пялиться в монитор, отслеживать графики движения цены доллара и нефти и вообще иметь открытый счет на бирже. Потому что обменные пункты и банки реально реагируют на изменение курса с задержкой. Причем не на час-два, а на день-два. Особенно если это касается падения доллара – смысл им снижать свою маржу и дергаться, если не сегодня-завтра курс вернется…

Все это вы можете легко отслеживать на разных ресурсах сети Интернет. Лично я рекомендую смотреть за ценой нефти в разделе Сommodities на сайте Bloomberg.com. Всегда будете знать какие нынче настроения у спекулянтов. Курс ЦБ на их официальном сайте cbr.ru также поможет вам понять, когда они, родные, произведут новую интервенцию – если вчера было на три-четыре рубля меньше, чем сегодня – будьте уверены, скоро они вдарят. Ну и новостные сайты, наши и иностранные, которые помогут вам понять, а как относятся к нам в мире. И спокойно продолжайте следить за тем, как падает рубль, ибо все эти факторы пока говорят нам только об этом… И ждать, когда случится отскок, на котором можно этих долларов и прикупить – если они вам реально нужны.

PS: Вывода не будет, потому что если вы что-то не поняли из этого, то вам просто эти доллары и евро нафиг не нужны.

Константин Цыганков