Чиновник Чеховского района задержан по подозрению в мошенничестве

Чиновника Чеховского района арестовали за мошенничество

В Чеховском районе взят под стражу начальник жилищного отдела администрации Леонид Бобровский. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

Как выяснили следователи, по долгу службы он должен был заниматься распределением федерального и муниципального жилья среди нуждающихся, в том числе несовершеннолетних. Но вместо этого чиновник продавал квартиры, а деньги оставлял себе. Под подозрение также попал один из риэлторов, с которым сотрудничал Бобровский.

За взятку мошенники выдавали договор социального найма тем, кто не имел права на подобные льготы. Таким образом, удалось продать 3 квартиры на сумму более 10 миллионов рублей.

Полицейские провели более 10 обысков в квартирах подозреваемых. Изъяты целые папки с документами на квартиры, которые мошенники собирались продать.

Добавим, что риэлтор пока находится под домашним арестом. Сейчас следователи выясняют, кто еще входил в состав преступной группы.