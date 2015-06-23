Минфин намерен сэкономить на пенсиях чиновников

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Министерство финансов России представило пакет антикризисных предложений, которые призваны снизить дефицит государственного бюджета до приемлемого уровня. Одним из основных новшеств является повышение пенсионного возраста для государственных чиновников, пишет "Коммерсантъ".

Так, в Минфине уверены в необходимости повысить пенсионный возраст для федеральных чиновников до 65 лет. При этом изменения не затронут чиновников региональных и муниципальных органов власти.

Также в Минфине хотят изменить выслугу лет для получения военной пенсии. Ее собираются увеличить в полтора раза – с 20 до 30 лет.

Число государственных служащих предлагается сократить на 10 процентов, с неработающих брать платежи за обязательное медицинское страхование. Кроме того, Минфин считает, что правительство должно отказаться от поддержки наукоградов и празднования памятных дат, некратных ста годам.

Но самым ключевым является предложение по сокращению индексации пенсий до докризисного прогноза. На этом сокращении Минфин рассчитывает сэкономить за три года 1,6 триллиона рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.