Зарплаты региональных чиновников в 2016 году увеличились на 11,5%

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах выросла на 11,5 процента по итогам 2016 года в сравнении с аналогичным периодом в 2015-м, сообщается на сайте Росстата. Она составила 45 тысяч рублей.

Муниципальные служащие стали получать на 1,8 процента больше – 37,8 тысячи рублей.

Отмечается, что в государственных органах РФ на региональном уровне на конец 2016 года должности замещали более 40 процентов от общего числа работников – около 685 тысяч человек.

На должностях муниципальной службы были заняты около 307 тысяч человек – это примерно 64 процента от общего числа работников.

Ранее Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат федеральных чиновников. Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах в 2016 году составила 115,7 тысячи рублей. По сравнению с 2015 годом зарплата чиновников выросла на четыре процента. Самым доходным местом оказался аппарат правительства, его сотрудники в среднем получали 228,5 тысячи рублей. В администрации президента зарабатывали 218,6 тысячи в месяц. Тройку федеральных госорганов с самыми высокими зарплатами в России замкнула Счетная палата. Ее сотрудники получали в среднем 180,7 тысячи в месяц. Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники федерального агентства по делам национальностей со средней зарплатой в 53,9 тысячи рублей. Их зарплата упала на 23,6 процента.

