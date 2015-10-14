Российским чиновникам запретили летать зарубежными авиакомпаниями

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российским чиновникам и депутатам запретили летать в командировки зарубежными авиакомпаниями. Об особом порядке командирования для государственных гражданских служащих говорится в поправках к президентскому указу, сообщают "Ведомости".

Теперь проездные документы должны будут оформляться только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского экономического союза, говорится в документе. Исключение возможно лишь в случаях, когда отечественные компании не осуществляют перевозки к месту командирования или когда в необходимый момент на рейс нет билетов.

Как пишет издание, с идеей запретить госслужащим пользоваться зарубежными авиакомпаниями выступил в феврале 2015 года на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Предложение было сделано в рамках пакета антикризисных мер в авиационной отрасли.

Среди чиновников и депутатов, такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то считает, что это приведет к увеличению расходов, кто-то считает, что данная мера укладываются в рамки импортозамещения.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники перестанут летать в первом классе отдельно от остальных пассажиров и пересядут в бизнес-класс. Это касается руководителей федеральных органов исполнительной власти, их заместителей и директоров департаментов. C такой инициативой выступил Минтруд.

В ведомстве объясняют эти изменения необходимостью сэкономить. Цены на билеты разных классов в один и тот же самолет отличаются в разы. Так, на конец сентября билет из Москвы в Сочи в эконом-класс стоит от 3 до 6 тысяч рублей, а в бизнес-класс – от 19 и до 150 тысяч рублей.

Также со следующего года служителям закона запретят покупать рабочие машины дороже двух с половиной миллионов рублей и мощнее двухсот лошадиных сил. Ограничения для начальников подразделений - полтора миллиона. Что касается мобильных телефонов, тут максимально разрешенная цена колеблется от пяти до пятнадцати тысяч рублей.