Столичных чиновников научат пользоваться рабочей почтой

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В департаменте информационных технологий будут отслеживать, насколько интенсивно чиновники пользуются рабочей почтой, рассказали M24.ru в ведомстве.

В ДИТе будут составлять рейтинги и, возможно, публиковать доски "почета" и "позора", на которых будет видно, какие ведомства пользуются рабочей почтой (ГИС "ЕПС ПМ"), а какие нет, отметила

пресс-секретарь ведомства Елена Новикова.

Столичных чиновников давно призывают пользоваться рабочей почтой. Раньше госслужащие жаловались, что она не доработана, и они не могут проверить свой ящик из дома.

"Теперь же и веб-интерфейс есть, и все навороты", - отметила Новикова.

4 июня мэрия выпустила постановление, которое обязывает столичных чиновников вести деловую переписку только с рабочей почты. Всего в этой системе 45 тысяч учетных записей, включая ящики для автоматических ответов. Новикова добавила, что в личных целях пользоваться "Яндекс.Почтой" и Gmail чиновникам не запрещают.

Этим же постановлением чиновникам со следующего года запрещают указывать личную почту на бланках и официальных документах. "Это вопрос не только безопасности, но и деловой этики", - резюмировала Новикова.