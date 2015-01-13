Второй "черный ящик" лайнера AirAsia подняли на поверхность

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Индонезийские водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" разбившегося в Яванском море самолета AirAsia. Речь идет о речевом самописце, в котором зашифрованы переговоры экипажа, сообщает МИА "Россия сегодня".

Специалисты рассчитывают выяснить, какие причины побудили пилотов разбившегося самолета изменить курс, и почему лайнер упал в море.

Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров 28 декабря 2014 года во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду в Яванском море, но он утонул из-за шторма. В настоящее время в Сурабаю уже доставлены тела 48 жертв авиакатастрофы, 32 человека уже опознаны.

Накануне появилась информация, что лайнер мог взорваться перед крушением.