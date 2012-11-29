Назван предварительный состав молодежной сборной России по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Михаил Варнаков назвал состав, который выедет на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира, проходящим с 26 декабря 2012 года по 5 января 2013 года в Уфе.

Учебно-тренировочный сбор будет проходить в Новогорске с 7 по 20 декабря. В нем примут участие 3 вратаря, 11 защитников и 17 нападающих.

"Круг хоккеистов, которые будут вызваны на сбор, определен. Этап просмотра уже прошел в сентябре – октябре, и его завершением стала суперсерия и турнир четырех наций в Швеции. Сейчас необходимо планировать сбор и готовиться к чемпионату мира", – сообщил Варнаков пресс-службе Федерации хоккея России.

В состав сборной войдут:

Вратари: Устинский Игорь ("Стальные Лисы"), Макаров Андрей ("Саскатун"), Василевский Андрей ("Толпар").

Защитники: Трямкин Никита ("Автомобилист"), Дыбленко Ярослав ("Атланты"), Науменков Михаил (ЦСКА), Нестеров Никита ("Трактор"), Сергеев Артём ("Валь-д'Ор Форерз"), Василевский Алексей ("Толпар"), Яруллин Альберт ("Ак Барс"), Миронов Андрей ("Динамо" М), Дьяков Кирилл ("Мамонты Югры"), Коледов Павел ("Локо"), Задоров Никита ("Лондон Найтс").

Нападающие: Косов Ярослав ("Металлург" Мг), Якупов Наиль ("Нефтехимик"), Шенфельд Антон ("Стальные Лисы"), Ткачёв Владимир ("Барс"), Хохлачёв Александр ("Спартак"), Слепышев Антон ("Металлург" (Новокузнецк)), Шалунов Максим, Ничушкин Валерий (оба — "Трактор"), Мозер Евгений ("Омские Ястребы"), Злобин Антон ("Валь-д'Ор Форерз"), Сигарёв Андрей (СКА), Григоренко Михаил ("Баффало"), Кучеров Никита ("Руэн-Норанда Хаскис"), Капустин Кирилл, Романцев Данил (оба — "Локомотив"), Жарков Даниил ("Белливил Буллз"), Якимов Богдан ("Дизель").

Кроме товарищеской встречи 23 декабря со швейцарцами, на 15 декабря намечен матч с "Динамо" Москва и, возможно, 18 декабря состоится выставочный матч со сборной МХЛ.

"Для того, чтобы окончательно определиться с составом, трех игр будет достаточно", – отметил Варнаков.

Напомним, российская молодежная сборная по хоккею за последние 10 лет два раза становилась чемпионом мира. Она взяла золото в 2003 году со счетом 3:2 и в 2011 году со счетом 5:3, оба раза обыграв сборную Канады.