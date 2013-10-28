Сборная России заняла первое место на ЧМ по тяжелой атлетике

Апти Аухадов. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России успешно выступила на Чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в польском городе Вроцлав. Российские тяжелоатлеты завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

К проходившему в Польше чемпионату мира настроение у большинства любителей тяжелой атлетики было настороженным. После Олимпиады в Лондоне, где российские спортсмены не завоевали ни одной золотой награды и заняли седьмое место в медальном зачете, вопрос о том, чего ждать от штангистов, был весьма актуальным.

В Лондоне россиян опередили не только признанные законодатели мод в тяжелой атлетике - китайцы, но и сборные Польши и Украины, которых к числу лидеров можно отнести только при очень большом желании. За провальное выступление на Играх, необходимо было расквитаться во Вроцлаве, где над россиянами не довлела эпидемия травм.

Перед сборной России поставили задача выступить как минимум не хуже, чем два года назад в Париже, где наши спортсмены завоевали восемь медалей, из которых 4 были золотыми.

И россияне эту задачу с блеском выполнили, опередив не только иранцев и команду Казахстана, но и самих китайцев, которые, нельзя не отдать им должное, провели очень неплохой чемпионат.

Лишь трое спортсменов, заявленных на первенство планеты, остались в Польше без медалей. И женщины, и мужчины продемонстрировали выдающиеся результаты. Женская половина сборной отметилась пятью медалями.

Татьяна Каширина, потерпевшая обидное поражение от китаянки Чжоу Лулу в Лондоне, сполна отплатила представительнице Поднебесной. Победа в категории свыше 75 килограммов выглядела сверхубедительной - Каширина установила новый мировой рекорд в толчке, подняв 190 килограммов. А общая сумма в 332 килограмма вообще выглядит каким-то космическим результатом.

В категории до 63 килограммов золото выиграла Тима Туриева, показавшая лучший результат как в рывке, так и в толчке. В весе до 75 килограммов развернулась борьба за первое место между Ольгой Зубовой и Надеждой Евстюхиной. Обе спортсменки не самым удачным образом выступили в рывке, но сумели поднять 157 килограммов в толчке. Китаянка Кан Юэ, пытавшаяся вмешаться в сражение за первое место, остановилась на 150 килограммах и стала бронзовым призером чемпионата мира. Зубовой досталось золото, а Евстюхиной - серебро.

В категории до 58 килограммов бронзу выиграла Елена Шадрина, поднявшая в сумме 218 килограммов.

Порыв женщин поддержала мужская сборная России, продемонстрировавшая выдающийся результат. В весовой категории до 85 килограммов не нашлось равных Апти Аухадову, который взял 212 килограммов в толчке и этим снял все вопросы о победителе. Бронзу выиграл Артем Окулов, который за счет прекрасного выступления в толчке лишь по дополнительным показателям уступил болгарину Ивану Маркову.

В категории до 95 килограммов победу одержал Александр Иванов, опередивший двух спортсменов из Казахстана.

Невероятно зрелищными получились соревнования в категории свыше 105 килограммов. Россиянин Руслан Албегов и иранец Бахадор Мулаеи устроили настоящий "междусобойчик" по определению судьбы золота. В своей второй попытке в толчке Мулаеи взял вес в 255 килограммов, что превышало личный рекорд Албегова на официальных соревнованиях. Но наш тяжелоатлет не смутился и в третьей попытке повторил результат иранца. Таким образом, Мулаеи требовалось поднять штангу в 261 килограмм, а это всего на 2 килограмма меньше мирового рекорда, который держится уже почти 10 лет. Мулаеи вроде бы уже поднял штангу над головой, но все-таки не сумел как следует зафиксировать ее. Албегов выиграл золото, иранец - серебро, а бронзовая медаль досталась еще одному представителю России Алексею Ловчеву.

На счету российских тяжелоатлетов также две серебряных медали. В категории до 69 килограммов награду завоевал Олег Чен, а в весе до 105 килограммов - Давид Беджанян.

В общем медальном зачете сборная России заняла первое место с 6 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями, опередив команду Китая, у которой на 1 серебро и 1 бронзу меньше.