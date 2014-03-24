К ЧМ по футболу в столице построят восемь тренировочных полей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены построить 8 тренировочных полей к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщает Стройкомплекс Москвы.

"Никаких сомнений в том, что мы успеем к проведению чемпионата, нет", - заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, на 6 площадках города начаты работы по сооружению тренировочных полей, еще два поля начнут строить в ближайшее время.

Напомним, что в столице матчи чемпионата мира по футболу пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".

Ранее Хуснуллин сообщил, что Москва станет первой среди мировых мегаполисов по количеству футбольных стадионов международного уровня Так, к чемпионату мира по футболу в городе будет построено четыре стадиона мирового уровня и 12 физкультурно-оздоровительных комплексов.