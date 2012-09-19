Форма поиска по сайту

19 сентября 2012, 12:32

Спорт

Москвич занял третье место на Чемпионате мира по скалолазанию

Рустам Гельманов. Фото: c-f-r.ru

Москвич Рустам Гельманов стал бронзовым призером в дисциплине боулдеринг на Чемпионате мира по скалолазанию, который прошел в Париже с 12 по 16 сентября.

Золотую медаль в боулдеринге выиграл другой представитель России Дмитрий Шарафутдинов. Второе место на пьедестале занял австриец Фишхубер Килиан, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

По итогам Чемпионата сборная России завоевала восемь медалей.

Отметим, что Гельманов является действующим обладателем Большого Кубка мира. Москвич - единственный из россиян, кто выиграл медали на трех подряд Чемпионатах мира.

