16 июля 2015, 18:51

Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном поединке россияне сломили сопротивление фаворитов турнира – бразильцев.

Матч получился очень упорным, россияне несколько раз выходили вперед, но бразильцы каждый раз отыгрывались. В итоге основное время встречи завершилось со счетом 5:5.

Судьба встречи решилась в дополнительное время. За несколько секунд до конца овертайма Егор Шайков замкнул фланговую подачу и принес победу сборной России.

Таким образом, отечественные футболисты вышли в полуфинал, где поспорят за право пройти дальше с победителем пары Португалия – Швейцария.

"Победа сборной России в таком супернапряженном поединке дорогого стоит. Пляжный футбол развивается по всему миру, и тем приятнее обыгрывать бразильцев, традиционно сильнейших в пляжном футболе", – заявил глава Московской федерации футбола, председатель комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин.

Стоит отметить, что сборная России является действующим чемпионом мира.

