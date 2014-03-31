Илья Ковальчук пропустит Чемпионат мира по хоккею из-за травмы

Илья Ковальчук. Фото: ИТАР-ТАСС

Форвард сборной России Илья Ковальчук не сыграет на Чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Белоруссии. Нападающий получил травму колена и ожидает операции, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок сборной России отбыл в Мюнхен, где на этой неделе ему проведут операцию. После нее Ковальчуку предстоит долгий период реабилитации. Таким образом, форвард лишился даже теоретических шансов сыграть на первенстве планеты.

Отметим, что Ковальчук был включен главным тренером национальной команды Олегом Знарком в расширенный состав сборной на апрельские товарищеские матчи. Туда вызваны только игроки команд, уже завершивших борьбу за Кубок Гагарина.

По словам самого форварда, травму он получил еще по ходу чемпионата, но решил дождаться конца сезона, после чего отправился на лечение.

Ковальчук выступает за санкт-петербургский СКА. Его клуб вылетел из борьбы за Кубок Гагарина в полуфинале Западной конференции, уступив в серии плей-офф ярославскому "Локомотиву" - 2:4.

Чемпионат мира по хоккею в Белоруссии пройдет с 9 по 25 марта.