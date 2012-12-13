Образован оргкомитет по созданию чемпионата СНГ по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

За создание единого чемпионата стран СНГ по футболу взялись всерьез. В России образован оргкомитет, который разработает концепцию проведения объединенного чемпионата СНГ.

"Сегодня мы хотели бы объявить о создании организационного комитета, который выработает концепцию соответствующего направления деятельности", - сообщил РИА Новости глава Российской футбольного премьер-лиги Сергей Прядкин.

Ранее Прядкин заявлял, что работу по созданию чемпионата СНГ по футболу возьмет на себя РФПЛ. Реакция президента РФС Николая Толстых на инициативу Прядкина пока неизвестна.

Президент санкт-петербургского "Зенита" Александр Дюков заявил, что цель брифинга - сообщить о начале работы над созданием объединенного чемпионата.

"Будет создана инициативная группа, которая будет заниматься вопросом создания чемпионата СНГ. Кто возглавит ее - пока неизвестно", - отметил Дюков.

По словам руководителя "Зенита", инициативная группа пока имеет неформальный характер.

Напомним, что с инициативой создания чемпионата СНГ по футболу выступил Алексей Миллер, глава "Газпрома", основного спонсора "Зенита".

В УЕФА к идее Миллера отнеслись благосклонно и пообещали рассмотреть предложения создания объединенной лиги, если они поступят в организацию.