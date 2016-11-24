Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 02:43

Российские керлингисты впервые вышли в полуфинал чемпионата Европы

Фото: curling.ru

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии в заключительном матче кругового турнира чемпионата Европы, и впервые в своей истории вышла в полуфинал турнира.

Встреча, состоявшаяся в среду в шотландском Браехеде, закончилась со счетом 8:6 в пользу россиян. В составе сборной России играли Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский (вице-скип), Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов.

После девяти матчей в активе россиян оказалось шесть побед и три поражения. В полуфинале россияне встретятся со сборной Швеции, а в параллельном матче сойдутся команды Норвегии и Швейцарии.

Ранее россияне уже гарантировали себе попадание в семерку лучших команд турнира, что дает право выступить на чемпионате мира, который пройдет в канадском Эдмонтоне в 2017 году.

чемпионат Европы сборная России новости спорта

