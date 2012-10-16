Молодежная сборная России сыграла вничью с чехами и вышла на Евро

Фото: ИТАР-ТАСС

В Екатеринбурге состоялся ответный стыковой матч между молодежными сборными России и Чехии за право поехать на Евро-2013. Команды разошлись миром - 2:2, а это означает, что по сумме двух матчей в финальный раунд вышла молодежная сборная нашей страны.

Для того, чтобы поехать на Евро-2013, сборной России достаточно было не проиграть с разницей более чем в два мяча - первая встреча национальных команд завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Николая Писарева.

Первый гол во встрече был забит на 6-й минуте - пенальти, назначенный за снос Канунникова, реализовал Федор Смолов.

Гостей подобное развитие событий не обескуражило - Чехия пошла в массированное наступление. Россияне вели в счете всего 7 минут, на 13-й минуте поединка чехам удалась красивая комбинация и Вагнер с пяти метров поразил ворота Заболотного.

После забитого мяча характер игры не изменился, чехи всей командой находились на половине поля сборной России, а наши пытались что-то придумать в контратаках, но всякий раз упирались в чешских защитников.

Во втором тайме наша сборная прибавила и прижала соперника к воротам, но надежности при игре в обороне стало еще меньше. На 64-й минуте Вагнер сделал дубль, послав мяч в ворота сборной России после подачи углового.

Все шло к нервной концовке, ведь еще один мяч, забитый чехами, выводил в финальную стадию уже их сборную, но на 75-й минуте чехи остались вдесятером - за вторую желтую карточку с поля был удален Калас.

Не прошло и десяти минут, как наша сборная реализовала численное преимущество. Юрий Кириллов нанес точный удар с линий штрафной, Коубек не смог дотянуться до мяча.

После этого судьба путевки в финальный раунд Евро-2013 была практически решена. Сборная Чехии пыталась сопротивляться, но все, чего удалось добиться сопернику за оставшееся время - удаление Кадлеца, который откровенно ударил по ногам Черышева.

Молодежная сборная России сыграла вничью и впервые за долгое время выходит в финальную стадию чемпионата Европы по футболу.