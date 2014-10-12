Сборная России сенсационно не смогла обыграть команду Молдавии

"Утро": Сборная России сыграла вничью с Молдавией

Сборная России по футболу в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сенсационна не сумела обыграть Молдавию. Подопечные Фабио Капелло открыли счет, но удержать преимущество так и не смогли.

В первом тайме на поле не происходило абсолютно ничего интересного. Россияне никак не могли подобраться к воротам соперника, а молдаване практически не помышляли об атаке.

Ситуация изменилась только во второй сорокапятиминутке. Прекрасные шансы имели Алан Дзагоев и Денис Глушаков, но первый не попал по мячу, пытаясь ударить "ножницами", а второй пробил выше ворот.

На 73-й минуте рефери назначил пенальти за снос Артема Дзюбы. К мячу подошел сам пострадавший и был точен - 1:0.

Однако полидировать россиянам толком не дали. Уже в следующей атаке сборная Молдавии заработала угловой, и Александр Епуряну, воспользовавшись ошибкой Сергея Игнашевича, отправил мяч в сетку.

Этот гол оказался последним. Больше отличиться не сумели ни хозяева, ни гости. Итоговый счет встречи - 1:1.

Таким образом сборная России набирает 5 очков и опускается на вторую строчку в группе G, пропустив вперед Австрию.