Эйфелеву башню закрыли на день после финала Евро

Фото: Imago/ТАСС

Эйфелеву башню закрыли в понедельник после проведения финала чемпионата Европы по футболу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Главная достопримечательность Парижа была закрыта еще в воскресенье. Тогда перед Эйфелевой башней расположилась гигантская фан-зона на 90 тысяч болельщиков.

Незадолго до матча на Марсовом поле начались столкновения футбольных фанатов с полицией. Хулиганы закидали стражей порядка камнями и бутылками, а также сожгли несколько автомобилей. Полиции пришлось применить против фанатов слезоточивый газ и водомет.

Португальские фанаты устроили беспорядки после финала Евро-2016

В минувшее воскресенье сборная Португалии по футболу впервые в истории завоевала титул чемпионов Европы. В финальном матче Евро-2016 португальцы со счетом 1:0 обыграли хозяев турнира – французов. Единственный мяч на 109-й минуте матча забил Эдер.