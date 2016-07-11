Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля 2016, 14:42

Спорт

Эйфелеву башню закрыли на день после финала Евро

Фото: Imago/ТАСС

Эйфелеву башню закрыли в понедельник после проведения финала чемпионата Европы по футболу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Главная достопримечательность Парижа была закрыта еще в воскресенье. Тогда перед Эйфелевой башней расположилась гигантская фан-зона на 90 тысяч болельщиков.

Незадолго до матча на Марсовом поле начались столкновения футбольных фанатов с полицией. Хулиганы закидали стражей порядка камнями и бутылками, а также сожгли несколько автомобилей. Полиции пришлось применить против фанатов слезоточивый газ и водомет.

Португальские фанаты устроили беспорядки после финала Евро-2016

В минувшее воскресенье сборная Португалии по футболу впервые в истории завоевала титул чемпионов Европы. В финальном матче Евро-2016 португальцы со счетом 1:0 обыграли хозяев турнира – французов. Единственный мяч на 109-й минуте матча забил Эдер.

Сюжет: Евро-2016
чемпионат Европы Франция Эйфелева башня Евро-2016 жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика