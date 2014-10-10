Сборная России упустила победу в матче со Швецией

Денис Глушаков. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сборная России сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. На гол Александра Кокорина в первом тайме шведы ответили точным выстрелом Ола Тойвонена во второй сорокапятиминутке.

Подопечные Фабио Капелло активно начали поединок. Особенно выделялась линия атаки, Кокорин и Артем Дзюба терзали шведскую защиту. Уже на 10-й минуте россияне открыли счет. Дзюба поборолся за мяч, снаряд достался Кокорину, который несильно, но очень точно пробил. Мяч закатился в самый угол ворот шведской сборной.

Вообще в первом тайме российская команда владела преимуществом и вполне могла увеличить преимущество в счете, но удар Дзюбы пришелся рядом со штангой. Шведы имели единственный шанс забить - на 13-й минуте рефери назначил крайне сомнительный пенальти. Тем не менее, Акинфеев отразил удар с "точки".

Во второй половине встречи шведы пошли вперед и довольно быстро отыгрались. Игорь Смольников потерял мяч в центре поля, последовала молниеносная фланговая атака, Джимми Дурмаз выкатил мяч в центр штрафной, где выскочивший из-за спины защитника Тойвонен без каких-либо помех расстрелял ворота Акинфеева.

За оставшиеся полчаса игры обе сборные смогли создать только один голевой момент на двоих. Олег Шатов выскочил один на один с голкипером, обыграл его, но умудрился не попасть в пустые ворота.

Итоговый счет встречи - 1:1. Стоит отметить, что шведская команда играла без своего лидера - Златан Ибрагимович просидел весь матч на скамейке запасных. У звездного нападающего рецидив травмы пятки.