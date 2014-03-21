Цены на авиабилеты в Крым снизились почти на 30%

Фото: ИТАР-ТАСС
Цены на авиабилеты из Москвы в Крым снизились почти на 30%, сообщает телеканал "Москва 24".
Представители поисковиков недорогих авиабилетов заявляют, что такая тенденция характерна только на этом направлении. На рейсы Москва-Симферополь стоимость билетов заметно снизилась. О летнем туристическом сезоне говорить пока рано, но спрос на перелеты в Крым растет.
Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. Явка на референдум превысила 80 процентов.
18 марта в Москве был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый.
Республика Крым считается принятой в состав России с 18 марта.
Сегодня Владимир Путин подписал конституционный закон о принятии Крыма в состав России и об образовании новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Ранее документ одобрил Совет Федерации .
Согласно тексту закона, все украинцы, постоянно проживающие на территории полуострова, автоматически получают гражданство России. Исключение составят лишь те, кто до 18 апреля заявит о сохранении украинского гражданства, либо пожелает остаться "лицом без гражданства".