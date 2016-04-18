Прожиточный минимум в РФ вырос на 3,4% – Минтруда

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Уровень прожиточного минимума на душу населения в РФ за первый квартал текущего года вырос на 3,4 процента по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составил 9776 рублей. Об этом сообщила журналистам замдиректора департамента комплексного анализа и прогнозирования министерства труда и социальной защиты РФ Наталья Антонова.

Как пояснила Антонова, министерство подготовило проект постановления правительства РФ по установлению величины прожиточного минимума за первый квартал текущего года. "Проектом постановления предлагается установить величину прожиточного минимума за первый квартал 2016 года на душу населения в размере 9776 рублей, для трудоспособного населения – 10524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей", – цитирует ее "Интерфакс".

По словам Антоновой, величина прожиточного минимума за первый квартал текущего года по сравнению с предыдущим кварталом на душу населения увеличилась на 3,4 процента. Для трудоспособного населения этот показатель увеличился на 3,3 процента, для пенсионеров – на 3,1 процента и для детей – на 5,2 процента.

Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен в среднем за первый квартал текущего года по сравнению с предыдущим кварталом составил 102,3 процента. При этом стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 3,4 процента.

Напомним, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли на четыре процента.

Ранее сообщалось об исследовании ВЦИОМ, согласно которому для большинства россиян экономика остается главной проблемой в масштабах страны. При этом обеспокоенность ростом цен заметно снизилась.