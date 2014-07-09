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Бензин

09 июля 2014, 17:14

Цены на бензин выросли из-за снижения его производства - эксперт

цены АЗС бензин

Рост цен на топливо связан со снижением его производства - эксперт

Рост оптовых цен на бензин связан с потерей производства топлива в июле на уровне 250 тысяч тонн, заявил в эфире радио "Москва FM" директор по развитию бизнеса агентства "Аналитика топливных рынков" Михаил Турукалов.

"Если посмотреть, как росли цены, мы увидим, что биржевые индексы ускорили свой рост сразу после аварии на Ачинском НПЗ. Но сейчас это не единственная проблема на рынке. Есть еще плановый ремонт на Сургутском ЗСК, есть проблемы с производством бензина, задержка выхода из ремонта комплекса на Ярославском заводе. Если все это просуммировать, то в июле у нас получается потеря производства бензина на уровне 250 тысяч тонн, а это очень чувствительный объем для внутреннего рынка. Это и есть объяснение тому, что сейчас происходит с оптовыми ценами", - пояснил он.

Отметим, что про повышение оптовых цен на топливо пишет сегодня газета "Известия". По данным издания, за последнюю неделю цены на Санкт-Петербургской международной топливной бирже на бензин Аи-92 выросли на 689 рублей за тонну, на Аи-95 - на 574 рубля за тонну. А с начала года топливо крупными партиями подорожало на 22%.

Резкий рост биржевых цен на бензин, который продолжается вторую неделю, заинтересовал топливных регуляторов - Федеральную антимонопольную службу и Минэнерго. ФАС планирует проверить обоснованность подорожания топлива.

По словам Турукалова, некоторое время назад компании уже были оштрафованы за повышение цен на бензин, но сейчас они вновь начали расти. Эксперт отметил, что "сейчас нет ажиотажного спроса на топливо, но существующий спрос удовлетворен не в полной мере".

Ранее ситуацию на этом рынке прокомментировал президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша, назвав ее стабильной.

"После пожара на ачинском НПЗ ситуация уже стабилизировалась, увеличились объемы производства топлива, наши белорусские коллеги также увеличили объем поставок. Дефицита бензина сейчас нет", - рассказал он "Москве FM".

По его мнению, рост стоимости бензина в 2014 году не превысит уровня инфляции. Согласно прогнозу Минфина, инфляция в этом году составит 6%.

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