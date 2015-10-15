В 15 центрах госуслуг начали оформлять загранпаспорт по записи

Фото: ТАСС/Елена Пальм

В 15 центрах госуслуг биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет можно оформить только по предварительной записи, сообщает пресс-служба центра "Мои документы".

Прийти и сдать документы, а также получить готовый паспорт можно в назначенное время без очереди в следующих районах:

Ростокино(СВАО),

Южное Медведково(СВАО),

Марфино(СВАО),

Лианозово(СВАО),

Алтуфьевский (СВАО),

Отрадное (СВАО),

Мещанский (ЦАО),

Новогиреево (ВАО),

Очаково-Матвеевское (ЗАО),

Люблино (ЮВАО),

Хорошевский (САО),

Хорошево-Мневники (СЗАО),

Крюково (ЗелАО),

Нагорный (ЮАО),

Нагатино-Садовники(ЮАО),

Коньково (ЮЗАО).

Услуга оказывается без привязки к месту прописки в столице, поэтому поучаствовать в проекте могут не только жители этих районов. Записаться заранее на оформление 10-летнего загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru.

"Посетители могут заранее выбрать удобное для себя время, записаться на портале городских услуг, прийти в назначенный час в один из 15 центров и без хлопот подать документы на оформление биометрического загранпаспорта", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее такая услуга в качестве эксперимента появилась в центре госуслуг "Отрадное". По словам руководства столичных центров госуслуг, это очень удобно для заявителей, когда можно записаться заранее, прийти оформить и получить загранпаспорт в назначенное время без очереди.

Для оформления загранпаспорта необходимо представить следующие документы: