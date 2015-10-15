Форма поиска по сайту

15 октября 2015, 12:14

В 15 центрах госуслуг начали оформлять загранпаспорт по записи

Фото: ТАСС/Елена Пальм

В 15 центрах госуслуг биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет можно оформить только по предварительной записи, сообщает пресс-служба центра "Мои документы".

Прийти и сдать документы, а также получить готовый паспорт можно в назначенное время без очереди в следующих районах:

  • Ростокино(СВАО),
  • Южное Медведково(СВАО),
  • Марфино(СВАО),
  • Лианозово(СВАО),
  • Алтуфьевский (СВАО),
  • Отрадное (СВАО),
  • Мещанский (ЦАО),
  • Новогиреево (ВАО),
  • Очаково-Матвеевское (ЗАО),
  • Люблино (ЮВАО),
  • Хорошевский (САО),
  • Хорошево-Мневники (СЗАО),
  • Крюково (ЗелАО),
  • Нагорный (ЮАО),
  • Нагатино-Садовники(ЮАО),
  • Коньково (ЮЗАО).

Услуга оказывается без привязки к месту прописки в столице, поэтому поучаствовать в проекте могут не только жители этих районов. Записаться заранее на оформление 10-летнего загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru.

"Посетители могут заранее выбрать удобное для себя время, записаться на портале городских услуг, прийти в назначенный час в один из 15 центров и без хлопот подать документы на оформление биометрического загранпаспорта", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее такая услуга в качестве эксперимента появилась в центре госуслуг "Отрадное". По словам руководства столичных центров госуслуг, это очень удобно для заявителей, когда можно записаться заранее, прийти оформить и получить загранпаспорт в назначенное время без очереди.

Для оформления загранпаспорта необходимо представить следующие документы:

  • заполненное заявление – анкета – 2 экземпляра;
  • две фотографии, наклеенные на анкетах;
  • оригинал и ксерокопия гражданского паспорта (страницы, несущие информацию);
  • ксерокопия трудовой книжки, для граждан работающих в негосударственных учреждениях;
  • для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет справка установленного образца из военкомата;
  • квитанция по оплате госпошлины в размере 3500 рублей.

