В 15 центрах госуслуг начали оформлять загранпаспорт по записи

Фото: ТАСС/Елена Пальм
В 15 центрах госуслуг биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет можно оформить только по предварительной записи, сообщает пресс-служба центра "Мои документы".
Прийти и сдать документы, а также получить готовый паспорт можно в назначенное время без очереди в следующих районах:
- Ростокино(СВАО),
- Южное Медведково(СВАО),
- Марфино(СВАО),
- Лианозово(СВАО),
- Алтуфьевский (СВАО),
- Отрадное (СВАО),
- Мещанский (ЦАО),
- Новогиреево (ВАО),
- Очаково-Матвеевское (ЗАО),
- Люблино (ЮВАО),
- Хорошевский (САО),
- Хорошево-Мневники (СЗАО),
- Крюково (ЗелАО),
- Нагорный (ЮАО),
- Нагатино-Садовники(ЮАО),
- Коньково (ЮЗАО).
Услуга оказывается без привязки к месту прописки в столице, поэтому поучаствовать в проекте могут не только жители этих районов. Записаться заранее на оформление 10-летнего загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru.
"Посетители могут заранее выбрать удобное для себя время, записаться на портале городских услуг, прийти в назначенный час в один из 15 центров и без хлопот подать документы на оформление биометрического загранпаспорта", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее такая услуга в качестве эксперимента появилась в центре госуслуг "Отрадное". По словам руководства столичных центров госуслуг, это очень удобно для заявителей, когда можно записаться заранее, прийти оформить и получить загранпаспорт в назначенное время без очереди.
Для оформления загранпаспорта необходимо представить следующие документы:
- заполненное заявление – анкета – 2 экземпляра;
- две фотографии, наклеенные на анкетах;
- оригинал и ксерокопия гражданского паспорта (страницы, несущие информацию);
- ксерокопия трудовой книжки, для граждан работающих в негосударственных учреждениях;
- для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет справка установленного образца из военкомата;
- квитанция по оплате госпошлины в размере 3500 рублей.