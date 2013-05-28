Фото: ИТАР-ТАСС

Четырехэтажный особняк XIX века в центре Москвы выставят на торги за 2,3 тысячи долларов за квадратный метр.

Здание является памятником архитектуры, частью исторического ансамбля Рогожской ямской слободы. Особняк находится по адресу: улица Школьная, дом 48, строение 1.

"Два фактора делают этот объект безусловно привлекательным для потенциальных инвесторов. Первый – отличное расположение … и второй фактор – цена. Для коммерческой недвижимости в центре Москвы – это очень хорошее предложение будущим инвесторам", – считает генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко.

В настоящее время первый этаж здания используется под торговлю, а остальные – под офисы. Планируется, что особняк и в дальнейшем сохранит функциональное назначение помещений.

Торги состоятся 28 июня.