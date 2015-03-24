Основные работы по благоустройству города завершатся к субботникам

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Работы по благоустройству города ведутся в штатном режиме, несмотря на изменчивые погодные условия, сообщил M24.ru начальник пресс-службы префекта Центрального округа Москвы Павел Большунов

На улично-дорожной сети сейчас работают 117 единиц техники для подметания тротуаров, 125 единиц поливомоечной техники, 410 самосвалов, вывозящих мусор, 121 бригада из 484 человек, занятых в механической и ручной уборке. Во дворах округа трудятся 3479 дворников и 356 единиц техники.

Сейчас территорию освобождают от мобильных снегоплавильных машин, которые работали зимой на Трубной площади, улицах Летниковская, Рабочая, Маши Порываевой, а также на Фрунзенской набережной. А вот на Олимпийском проспекте и улице Дурова их оставили на случай возможного выпадения снега.

Основные работы по благоустройству столицы завершатся на 10 дней раньше, чем планировалось.

Ранее предполагалось, что генеральная уборка завершится к 1 маю, но план выполняется с опережением графика. Сейчас промывают фасады, красят ограждения и очищают город от мусора. Пятого апреля начнут ремонтировать асфальт на дорогах, а к середине месяца нанесут дорожную разметку. А 18 и 25 апреля на субботники для уборки дворов выйдут горожане.

В столице начались весенние посадки деревьев

Кроме того, в Москве начали озеленять улицы, сообщает телеканал "Москва 24". Первые кадки с кустарниками уже устанавливают на Тверской, на очереди улицы Лубянка, Никольская, Маросейка, Новый и Старый Арбат.

Этой весной и летом столицу украсят в основном деревья лиственных пород. "Мы хотим попробовать в этом году частично высадить цветущие, скорее всего, фруктовые деревья. Мы будем экспериментировать, сейчас мы выбираем сорта деревьев для того, чтобы они дали обильный цвет пришел к празднику Победы", – рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Ранее сообщалось, что в этом году из-за аномально теплого марта работы по благоустройству начались на три недели раньше запланированного срока.

"Мы планировали начать работы с 1 апреля, но погода внесла свои коррективы и в городе все службы активно приступили к благоустройству уже три недели назад", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что на работах по благоустройству города ежедневно трудятся порядка 100 тысяч человек.

18 и 25 апреля в Москве пройдут общегородские субботники. Во время субботников к работам планируется привлечь жителей города, коллективы учреждений и организаций, студентов и учащихся.

"Мы вместе с москвичами хотим уделить особое внимание приведению в порядок после зимы всех парковых территорий, у нас их сегодня достаточно большое количество – порядка 247. И конечно же, уже по традиции вместе с москвичами сделать первые закладки новых народных парков", – сказал Бирюков.

Всего этой весной планируется привести в порядок территории 108 народных парков. Кроме того, на территориях, где в этом году планируют открыть 51 народный парк, проведут подготовительные работы.

Напомним, в прошлом году общегородские субботники прошли в столице 12 и 26 апреля, в них приняли участие свыше 2,6 миллиона человек. Примерно такое же количество участников ожидается и в 2015 году. Собственный субботник 12 апреля минувшего года провело в парке "Красная Пресня" издание M24.ru. Гостей уборки ждали мастер-классы, конкурсы, игры и концерт. Редакция M24.ru провела викторины, посвященные Москве и традициям субботников.