В Москве появятся новый храм и монастырская гостиница

ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия на заседании 23 августа продлила до 2014 года срок реализации инвестиционного контракта по строительству храмового комплекса иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в Отрадном. На участке площадью около 0,7 га будет построен храм, а также дом причта и культовый центр с краеведческим музеем.

Размещение храма предусмотрено программой строительства "200 храмов", подчеркивается на сайте комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Комиссия также одобрила проект градостроительного плана земельного участка для строительства двухэтажной монастырской гостиницы и часовни с молельным домом на Таганской улице. Там же будет построена подземная парковка.