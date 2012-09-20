Ярмарка армянских товаров пройдет на площади Революции

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре Москвы, на площади Революции с 21 по 23 сентября состоится ярмарка армянских товаропроизводителей "Золотой гранат". В рамках ярмарки можно посетить мастер-классы по национальным ремеслам, продегустировать армянскую кухню, а также увидеть выставку работ армянских художников.

Посетители смогут попробовать и приобрести экологически чистую продукцию самого высокого качества, обещают организаторы мероприятия.

В культурной программе примут участие творческие коллективы из России и Армении.

Открытие ярмарки посетят руководители официального представительства мэрии Еревана в Москве и префектуры ЦАО.

Мероприятие пройдет в рамках программы сотрудничества между органами исполнительной власти Москвы и Еревана на 2012 – 2014 годы, сообщает пресс-служба Центрального административного округа Москвы.