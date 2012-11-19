В "Лужниках" построят футбольный манеж и спорт-отель

Спорткомплекс "Лужники" будет реконструирован

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки территории "Олимпийский комплекс "Лужники". Проект предусматривает реконструкцию старых зданий, в частности, Большой спортивной арены, Дворца спорта, плавательного бассейна и Академии фигурного катания.

"Проектом планировки также предусмотрено строительство новых объектов: футбольный манеж, международный вещательный центр, спорт-отель, многофункциональные центры и др. Площадь нового строительства составит 342 630 кв. метров ", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая проектная площадь всех объектов составит 847, 82 тысячи квадратных метров. Вблизи объектов будут размещены места для 2384 автомобилей.

До конца февраля 2013 года префектура ЦАО планирует провести публичные слушания по проекту планировки "Лужников".