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15 августа 2012, 19:53

Небезопасные качели и карусели исчезнут из московских дворов

цао детские площадки

ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют заменить небезопасные качели и карусели города, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в комплексе городского хозяйства.

Заменить небезопасное игровое оборудование планируется в 2013 году. Соответствующее поручение департамент ЖКХ дал Объединению административно-технических инспекций и префектурам города.

В новом оборудовании на боковых опорах качелей появятся дополнительные конструкции, сиденья качелей будут выполнены из пластика, цепи оденут в резиновые трубки, а сзади качелей будет поставлено ограждение. Горки на детских площадках будут выполнены из пластика или дерева. По бокам горок появятся бортики.

"Идет отказ от острых металлических деталей в пользу обтекаемых конструкций из пластика и резины. За счет новых материалов элементы игровой площадки стали более легкими", - рассказал "Известиям" пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов.

Кроме того, на детских площадках появятся стенды с правилами эксплуатации игрового оборудования и техникой безопасности.

Полное оборудование одной детской площадки стоит минимум 100 тысяч рублей. Всего в городе находится около 16 тысяч площадок.

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