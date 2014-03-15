Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы

"Вечер с Ксенией Соколянской": Ограничения движения в ЦАО 15 марта

В субботу, 15 марта в связи с проведением массовых мероприятий в Москве будет ограничено движение транспорта, сообщает телеканал "Москва 24".

С 11.00 будут закрыты Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Цветной бульвары, а также проспект Академика Сахарова, улицы Неглинная, Петровка, Охотный ряд, Рахманиновский переулок и участок Тверской улицы - от Бульварного кольца в сторону центра. Проезд откроют после окончания мероприятий.

Полиция заранее просит водителей выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что из-за проведения митингов и шествий на проспекте Сахарова и площади Революции изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам с 9.00 вплоть до окончания мероприятий.

Так, маршрут троллейбуса №3 пройдет от улицы Милашенкова до Самотечной площади (по трассе троллейбуса №47), маршрут №31 - от конечной станции Лужники до площади Никитских ворот. Троллейбусы №№13 и 15 будут отменены.

Автобус №24 будет следовать от конечной станции "Гостиницы "ВДНХ" до Самотечной площади.

С 12.00 и до окончания мероприятия троллейбус №9 будет ходить от конечной станции "Гостиница "Останкино" до Капельского переулка.

Кроме того, троллейбусы №№ 2, 12, 33, Бч, Бк и автобус № 12ц будут следовать с увеличенными интервалами движения.