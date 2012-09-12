Упавший грузовой лифт насмерть придавил женщину в госпитале

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном военном госпитале упал грузовой лифт; женщина, работница медучреждения, погибла.

12 сентября около 7.20 в Окружном военно-клиническом госпитале №1586 Московского военного округа, который располагается в Яковоапостольском переулке, дом 8А, произошел обрыв грузового лифта, передает "Интерфакс".

Как уточняется, тяжелый подъемник свалился с третьего этажа в подвал, где придавил сотрудницу больницы. Женщину извлекли из-под лифта еще живой, но, несмотря на все усилия медиков, пострадавшая вскоре скончалась.